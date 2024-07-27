Rusya Lozovatskoye’yi ele geçirdi

Kaynak: AA
Rusya Lozovatskoye’yi ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk’teki Lozovatskoye yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki operasyonlarıyla ilgili son gelişmeleri duyurdu.

Açıklamada, Rus ordusunun cephe hattında önemli noktaların kontrolünü sağladığı belirtildi ve “Merkez askeri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Lozovatskoye yerleşim birimini kurtardı” denildi. Ayrıca, son 24 saat içinde Rus birliklerinin Ukrayna’ya ait iki elektronik harp istasyonu, bir havacılık deposu ve bir mühimmat deposunu imha ettiği kaydedildi.

Rus hava savunma sistemlerinin, 10 ABD yapımı HIMARS füzesi ve 81 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi. Bunların 37’sinin "özel operasyon bölgesi" dışında olduğu ifade edildi.

Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait bugüne kadar 630 uçak, 278 helikopter, 28 bin 545 İHA, 556 hava savunma füze sistemi, 16 bin 698 tank ve zırhlı araç, 1390 çok namlulu roketatar, 12 bin 446 obüs ve havan topunu, 24 bin 115 özel askeri aracı imha ettiğini açıkladı.

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