Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Kaynak: Bloomberght
Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 16’da sabit tuttu.

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon baskısının azalma eğilimine girmesine rağmen halen yüksek seviyede olduğu aktarıldı.
Açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4,5 seviyesinde olmasının beklendiği bilgisi aktarılarak, henüz enflasyon oranının artışında yavaşlama olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılamayacağı belirtildi.
İç talebin ürün ve hizmet üretim kapasitesini aşmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararı almıştır." İfadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada, Bankanın izleyeceği para politikasının enflasyondaki düşüş sürecini pekiştirmeye devam edeceği aktarıldı.

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