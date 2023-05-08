Rusya, Odessa'yı çok sert vurdu

Rusya, dün gece saatleri boyunca Ukrayna’nın çeşitli noktalarına hava saldırısı düzenledi. Rus birlikleri, Karadeniz kıyısındaki Odessa’da yerleşim alanları, sosyal tesis ve bir gıda deposunu hedef aldı.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 8 adet X-22 füzesi ile gerçekleştirdiği saldırıda sosyal tesiste ve depoda yangın çıktığını ifade etti.

10 BİN METREKARELİK ALAN YANDI

Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanın yandığını kaydeden Gerashchenko, saldırıya ilişkin yaralı ve can kaybı bilgisi olmadığını belirtti.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Natalia Humeniuk ise yaptığı açıklamada, “Saldırı, bölgede yaşayanlara kıyı şeridinin bugün bir sosyal alan değil cephe hattı olduğunu hatırlattı” dedi.

İNSANLARIN HAYATLARINI YENİDEN KURMAYA ÇALIŞTIĞI YERLER VURULDU

Füzelerin isabet ettiği bölgelerde çıkan yangınların söndürüldüğünü ifade eden Humeniuk, "Köy evlerinin, sosyal tesislerin vurulması, düşmanın insanların hayatlarını yeniden kurmaya çalıştığı yerleri hedef aldığı anlamına geliyor" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde ülkenin farklı noktalarını hedef alan Rusya'ya ait İran yapımı 35 insansız hava aracının imha edildiğini açıklamıştı.