Rusya, Odessa'yı çok sert vurdu

Rusya’nın Odessa’ya düzenlediği hava saldırısında bir gıda deposu ve sosyal tesiste yangın çıktı. Alevlerin itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.

Rusya, Odessa'yı çok sert vurdu

Rusya, dün gece saatleri boyunca Ukrayna’nın çeşitli noktalarına hava saldırısı düzenledi. Rus birlikleri, Karadeniz kıyısındaki Odessa’da yerleşim alanları, sosyal tesis ve bir gıda deposunu hedef aldı.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 8 adet X-22 füzesi ile gerçekleştirdiği saldırıda sosyal tesiste ve depoda yangın çıktığını ifade etti.

aw886802-01.jpg

10 BİN METREKARELİK ALAN YANDI

Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanın yandığını kaydeden Gerashchenko, saldırıya ilişkin yaralı ve can kaybı bilgisi olmadığını belirtti.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Natalia Humeniuk ise yaptığı açıklamada, “Saldırı, bölgede yaşayanlara kıyı şeridinin bugün bir sosyal alan değil cephe hattı olduğunu hatırlattı” dedi.

aw886802-02.jpg

İNSANLARIN HAYATLARINI YENİDEN KURMAYA ÇALIŞTIĞI YERLER VURULDU

Füzelerin isabet ettiği bölgelerde çıkan yangınların söndürüldüğünü ifade eden Humeniuk, "Köy evlerinin, sosyal tesislerin vurulması, düşmanın insanların hayatlarını yeniden kurmaya çalıştığı yerleri hedef aldığı anlamına geliyor" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde ülkenin farklı noktalarını hedef alan Rusya'ya ait İran yapımı 35 insansız hava aracının imha edildiğini açıklamıştı.

aw886802-03.jpg

aw886802-04.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Sel sularının yuttuğu çocuk sırra kadem bastı Güncel
Sel sularının yuttuğu çocuk sırra kadem bastı
Yaza az kala fit kalmanın 7 yolu Sağlık
Yaza az kala fit kalmanın 7 yolu
Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurdu Dünya
Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurdu
'Yargı' ekibi sezon finalini birlikte kutladı Magazin
'Yargı' ekibi sezon finalini birlikte kutladı
Sony Xperia 1 V fiyatı sızdı Teknoloji - Otomotiv
Sony Xperia 1 V fiyatı sızdı
İmamoğlu'nun neden taşlandığını açıkladı. Yarını bekleyemeyen karikatür yayınlandı Güncel
İmamoğlu'nun neden taşlandığını açıkladı. Yarını bekleyemeyen karikatür yayınlandı
Bursa'da 2 milyon 367 bin seçmen oy kullanacak Siyaset
Bursa'da 2 milyon 367 bin seçmen oy kullanacak