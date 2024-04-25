Rusya Polonya'yı tehdit etti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Polonya'nın son zamanlarda NATO'nun nükleer faaliyetlerinin merkezi konumuna gelmesinin kendileri için yarattığı tehdidin altını çizdikten sonra şu açıklamada bulundu:

"Şu anda Polonya'da ve ötesinde kendi nedenleriyle Polonya'nın NATO nükleer merkezi yapılma planını heyecanla tartışan tüm politikacılar şunu anlamalıdır: 'Bu yöndeki değişimler Polonya'nın güvenliğine katkıda bulunmayacak, ancak ilgili nükleer tesisler kesinlikle bir hedef haline gelecektir. Ve askeri planlamamızda ön planda olacaklardır."