Rusya Polonya'yı tehdit etti

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya Polonya'yı tehdit etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada Polonya'daki NATO nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunuldu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Polonya'nın son zamanlarda NATO'nun nükleer faaliyetlerinin merkezi konumuna gelmesinin kendileri için yarattığı tehdidin altını çizdikten sonra şu açıklamada bulundu:

"Şu anda Polonya'da ve ötesinde kendi nedenleriyle Polonya'nın NATO nükleer merkezi yapılma planını heyecanla tartışan tüm politikacılar şunu anlamalıdır: 'Bu yöndeki değişimler Polonya'nın güvenliğine katkıda bulunmayacak, ancak ilgili nükleer tesisler kesinlikle bir hedef haline gelecektir. Ve askeri planlamamızda ön planda olacaklardır."

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