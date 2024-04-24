Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov, rüşvet şüphesiyle gözaltına alındı

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da gözaltı öncesinde bilgilendirildiğini söyledi.

Putin'in imzaladığı kararnameyle İvanov, Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.