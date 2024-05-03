Rusya şeker ihracatını yasakladı. 4 ülkeye muafiyet tanındı

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya şeker ihracatını yasakladı. 4 ülkeye muafiyet tanındı
Rus hükümeti, ülkenin gıda piyasasındaki istikrarı korumak amacıyla şeker ihracatını geçici olarak yasakladığını duyurdu.

Rusya Federasyonu, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla şeker ihracatını geçici bir süre durdurduğunu duyurdu.

Resmi açıklamaya göre, bu adım, iç piyasada dengenin sürdürülmesi için atıldı. Açıklamada belirtildiği üzere, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar şeker ihracatı yasaklanmış olup, bu yasağın Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan’a yapılan ihracat için belirli kotalar dahilinde istisnalar içerdiği ifade edildi.

Rusya Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, Rusya’da yıllık ortalama 6 milyon ton şeker tüketilirken, bu yılın şeker üretiminin yaklaşık 6,9 milyon ton olması öngörülüyor.

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