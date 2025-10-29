Ukrayna’yı işgale devam eden Rusya’nın yürüttüğü görüşmeler çıkmaza girerken Putin-Trump zirvesi de iptal oldu.

Moskova yönetimi bu süreçte ise nükleer silah kartını oynuyor. Son olarak nükleer tahrikli Burevestnik füzesini test eden Rusya son olarak nükleer kapasiteli torpido Poseidon’u test etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin testin başarılı geçtiğini duyurarak şunları söyledi:

"Bunu bilmelisiniz. Dün, bir başka gelişmiş sistemin testini gerçekleştirdik. Bu, yine nükleer tahrik sistemine sahip Poseidon insansız sualtı aracı. Ve ilk kez, onu güçlendirici motor kullanarak bir denizaltından fırlatmayı başarmakla kalmadık, aynı zamanda aracın belirli bir süre kullandığı nükleer tahrik sistemini de ateşlemeyi başardık.”

Putin, "Bu çok büyük bir başarı" dedi ve Poseidon'un gücünün, SS-X-29 ya da kısaca Satan II olarak bilinen Sarmat kıtalararası füzesinden daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

Putin, “Sarmat'tan önemli ölçüde daha güçlü. Üstelik bu insansız aracın hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz. Yakın gelecekte ortaya çıkması pek olası değil. Onu engellemek için mevcut bir yöntem de yok” şeklinde konuştu.

100 METRELİK TSUNAMİ DALGASI YARATACAK GÜÇTE

ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 100 megaton savaş başlığı kapasitesine sahip denizaltı, sahil kentlerinde 100 metreyi aşkın tsunami dalgaları yaratabilecek güçte.

Düşman radarları ve sonar sistemleri tarafından tespit edilmesi son derece zor olduğu belirtilen Poseidon, hedefine ulaştığında nükleer başlığını deniz altında patlatabiliyor. Bu patlamanın radyoaktif devasa tsunamiler oluşturabileceği söyleniyor.

Klasik nükleer füzelerden farklı olarak deniz tabanında konumlanan Poseidon, Rusya'ya olası bir nükleer savaşta "misilleme garantisi" veriyor. Yani Rus toprakları hedef alınsa bile denizlerde gizlenen Poseidon sistemleri karşı tarafın kıyılarını vurabiliyor.