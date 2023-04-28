Rusya şirketlere vergi silahını çekti. Ek gelir vergisi alacaklar

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkedeki bazı büyük şirketlerden tek seferlik ek gelir vergisi alınmasına yönelik yasa tasarısını yakında hükümete sunacaklarını bildirdi.

Rusya şirketlere vergi silahını çekti. Ek gelir vergisi alacaklar

Ukrayna'yla savaşan Rusya, ekonomiyi düzeltmek için vergi silahını çıkarttı. Büyük şirketlerden vergi alacak Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, St. Petersburg’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı şirketlerden tek seferlik ek gelir vergisi alınmasına yönelik yasa tasarısının hazırlandığını söyledi.

Tasarının önce ülkedeki çeşitli kurumlara gönderileceğini anlatan Siluanov, Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği ile de istişareler yürüteceklerini kaydetti.

Siluanov, söz konusu yasa tasarısının yakında hükümete de sunulup sunulmayacağına yönelik bir soruya “Evet, yakında sunulacak.” yanıtını verdi.

Söz konusu tasarının yasalaşması halinde ülkedeki vergi mükellefi şirketlerin yüzde 10’unun etkileneceğini vurgulayan Siluanov, petrol ve kömür şirketlerinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere de çeşitli muafiyetlerin uygulanacağını söyledi.

Siluanov, 17 Şubat’ta yaptığı açıklamada, tek seferlik ek gelir vergisi sayesinde bütçeye ilave 300 milyar ruble (yaklaşık 3,8 milyar dolar) gelir sağlamayı hedeflediklerini söylemişti.

Rusya'da bütçe açığı 2022'de 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 48 milyar dolar) ile GSYH'nin yüzde 2,3'ü seviyesinde gerçekleşmişti.

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