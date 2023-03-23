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Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı

Rusya, Kırım Yarımadası'nda Sivastopol'deki ordunun tesislerine 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı yapıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:14
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Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı

Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlıkta yetkililerle yaptığı toplantıda, bugün yerel saatle 04.00 ile 05.56 arasında Kırım'da Sivastopol'deki askeri tesislerin İHA'larla vurulmaya çalışıldığını belirterek, "3 İHA da yok edildi." dedi.

2 İHA'nın 2 kadın asker tarafından yok edildiğini dile getiren Şoygu, söz konusu askerlerin ödüllendirilmesi için talimat verdi.

Rus ordusunun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Şoygu, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"da taktik ve ordu havacılık personelinin yüzde 90'ının, stratejik ve uzun menzilli havacılık personelinin yüzde 60'ının, İHA personelinin yüzde 85'inin tecrübe kazandığını ifade etti.

Şoygu, "Operasyon sırasında 140 binden fazla sorti yapıldı. Hava ve Uzay Kuvvetleri toplamda 20 binden fazla düşman hedefini imha etti." diye konuştu.

MOSKOVA'DAKİ FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ MODERNİZE EDİLİYOR

Hava kuvvetlerinin geliştirilmesindeki önceliklerden birisinin birliklerin gelişmiş hava savunma ve füzesavar savunma sistemleriyle donatılması olduğuna dikkati çeken Şoygu, bu yıl Moskova'daki füze savunma sisteminin modernizasyonunu tamamlayacaklarını bildirdi.

Şoygu, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik 621 askeri altyapı tesisini de tamamlayacaklarını belirterek, devlet silahlanma programına göre yılsonuna kadar Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin modern silah türlerinin payının yüzde 85'e ulaşacağını kaydetti.

ABD'nin Rusya ve Çin'i kontrol altına almak için Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını önemli ölçüde artırdığını, müttefikleriyle siyasi ve askeri bağlarını güçlendirdiğini söyleyen Şoygu, bölgede yeni bir Amerikan güvenlik mimarisinin inşasının devam ettiğini dile getirdi. (AA)

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