Rusya Temmuz ayında 500 milyon dolar cari açık verdi

Rusya Merkez Bankası'nın açıkladığı değişim daralan ticaret fazlası ve genişleyen hizmet açığının yanı sıra Rus şirketlerinin temettü tahakkukundan kaynaklandı.

Cari işlemler hesabı en son Temmuz 2023'te 0,3 milyar dolar açık vermişti. Temmuz ayındaki açığa rağmen, 2024 yılının ilk yedi ayındaki cari işlemler dengesi yıllık 16,2 milyar dolar artışla 39,7 milyar dolar fazla verdi.

Merkez Bankası'nın raporuna göre, ticaret fazlası Haziran ayındaki 11,5 milyar dolardan Temmuz ayında 8,1 milyar dolara geriledi, bunun başlıca nedeni bazı malların fiyatlarının düşmesi ve Rusya'nın ihracat hacminin azalmasıydı. Hizmet açığı ise, büyük ölçüde seyahat hizmetlerine yönelik talepteki mevsimsel artışa bağlı olarak, bir önceki ay 3,7 milyar dolar iken Temmuz ayında 4,2 milyar dolara yükseldi.

Başta Sberbank olmak üzere Rus ihraççıların temettü ödemeleri de bunda rol oynadı. Merkez Bankası, bu ödemelerin sadece faiz dışı gelir fazlasını azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı temettülerin C tipi hesaplara tahakkuk ettirilmesi nedeniyle finans hesabındaki net yükümlülükleri de artırdığını ekledi.

Son günlerde, Merkez Bankası'nın döviz piyasasında artan yuan satışlarına rağmen ruble baskı altında kaldı. Vedomosti'nin haberine göre 7-13 Ağustos tarihleri arasında rublenin tezgah üstü piyasada belirlenen dolar ve avro karşısındaki resmi döviz kurları yaklaşık %8 oranında zayıflarken, döviz piyasasında belirlenen yuan karşısındaki döviz kuru sadece %2 oranında değer kaybetti. Merkez Bankası bu farklılığın 12 Haziran'da Moskova Borsası ve Ulusal Takas Merkezi'ne uygulanan yaptırımların etkisiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

“Yuan likiditesi gerilimleri bu ayın başlarında yeniden su yüzüne çıktı” diyen Merkez Bankası, Moskova Borsası'nda döviz swapları yoluyla yuan likiditesinin ana sağlayıcısı olmaya devam ettiğine işaret etti. Ancak Banka, bu likiditenin yerel döviz piyasasının diğer segmentleri arasında verimli bir şekilde yeniden dağıtılamayabileceğini belirtti.

Merkez Bankası, rublenin “denge” seviyelerine yaklaştığını değerlendirerek, 2024'ün ikinci yarısında dolar başına ortalama 92 RUB ve yıl sonunda dolar başına 93 RUB tahmininde bulundu. Bununla birlikte, döviz piyasasının yeni operasyonel ortamıyla ilgili faktörlerin döviz kuru üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Banka, “Volatilite artışlarının öngörülebilir gelecekte ruble için tipik bir özellik olmaya devam etmesi muhtemeldir” açıklamasında bulundu.