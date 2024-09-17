Rusya Ukrayna savaşında can kaybı 1milyona doğru. Ukrayna'nın nüfusu 40 milyondan 25 milyona düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rusya Ukrayna savaşında can kaybı 1milyona doğru. Ukrayna'nın nüfusu 40 milyondan 25 milyona düştü

Rusya-Ukrayna savaşında ölen ve yaralananların sayısı bir milyona yaklaşıyor. Savaş, her iki ülkenin demografik geleceği üzerinde büyük bir yıkıma yol açarken, nüfus kayıpları ekonomik ve sosyal sorunları da derinleştiriyor.

Rusya ve Ukrayna arasında iki buçuk yıldır süren savaş, hem askeri hem de sivil kayıpların giderek artmasına neden oluyor. Wall Street Journal’a göre savaşta hayatını kaybeden veya yaralanan Ukraynalı ve Rusların sayısı bir milyona yaklaştı. Bu rakam, savaş öncesinde de nüfus düşüşü yaşayan iki ülkenin geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Resmi verilere ulaşmak zor olsa da, Ukrayna’nın bu yılın başlarında yaptığı tahminlere göre ölü sayısı 80 bin, yaralı sayısı ise 400 bin civarında. Batı istihbarat kaynaklarına göre Rusya'nın kayıpları ise ölü sayısı 200 bin, yaralı sayısı ise 400 bin olarak tahmin ediliyor.

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NÜFUS KAYIPLARI DERİNLEŞİYOR

Her iki ülke de savaş öncesi ekonomik ve sosyal sorunlar nedeniyle demografik düşüşle mücadele ediyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın ardındaki sebeplerden birinin de Rusya'nın nüfusunu artırmak olduğunu belirtmişti. Ancak, savaşın başlamasından bu yana 600 bin Rus ülkeyi terk etti.

Ukrayna tarafında ise durum daha da kritik. Savaşın başında 40 milyon olan Ukrayna nüfusu, bugün 25 milyona kadar düştü. Doğum oranları da savaşın etkisiyle büyük oranda geriledi. Ölenlerin sayısı doğanlardan üç kat fazla.

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UZUN VADELİ ETKİLER

Demografi uzmanları, savaşın bitmesinin ardından ülkelerin nüfuslarına ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu söylüyor. Ukrayna'da doğum oranları tarihin en düşük seviyelerine gerilerken, savaşın demografik etkileri onlarca yıl sürebilir. Bu süreçte Rusya'nın ise iş gücü açığını kapatmak için Kuzey Kore'den işçi ithal etme gibi planlar gündemde.

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