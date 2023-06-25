Rusya-Ukrayna savaşında yeni perde

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sulh ile sonuçlanan darbe girişimi sonrasında Rusların dikkatinin dağıldığını ifade ederken "Odak noktamız Ukrayna'dır, Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri almasıdır" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında yeni perde

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etti. Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru harekete geçen Wagner Grubu, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla darbeye doğru ilerleyen gerilimi sona erdirdi.

"KARGAŞA AYLARCA SÜREBİLİR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün çok sayıda uluslararası görüşme gerçekleştirdikten sonra yaşananlara ilişkin değerlendirme yaptı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Antony Blinken, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in isyanını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'otoritesine eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma' olarak değerlendirdi.

Blinken, dün yaşanan meydan okumanın yarattığı kargaşanın henüz bitmemiş olabileceğini, haftalar, hatta aylarca sürebileceğini iddia etti.

"ODAK NOKTAMIZ UKRAYNA'NIN RUSYA'NIN ELE GEÇİRDİĞİ TOPRAKLARI GERİ ALMASI"

Rusya'daki durumun 'önemli soruları gündeme getirdiğine' ve 'gerçek çatlakları gösterdiğine' işaret eden Antony Blinken, Wagner savaşçılarının geleceğinin ne olacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Söz konusu kargaşanın savaşın sürdüğü Ukrayna'daki Rus imkan ve kabiliyetlerini de etkileyebileceğine işaret eden Antony Blinken, "Odak noktamız, kararlı ve yılmaz bir şekilde Ukrayna'dır; Ukrayna'nın kendisini savunmak için duyduğu ihtiyaçlara sahip olması ve Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri almasıdır" açıklamasında bulundu.

"RUSLARIN DİKKATİ DAĞILDI"

Blinken, 'Rusların dikkatlerinin dağılmışlığı ve bölünmüşlükleri ölçüsünde Ukrayna'ya saldırmalarının daha zor olduğunu' da sözlerine ekledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ABD DESTEKLİ YENİ PERDE

Blinken'in "Odak noktamız, kararlı ve yılmaz bir şekilde Ukrayna'dır" sözleriyle ABD'nin desteğini açıkça ifade ettiği Ukrayna, dün Rusya'da yaşanan karmaşayı fırsata çevirebilmek adına taarruza geçti.

Ukrayna Savunma Bakan yardımcısı yaptığı yazılı açıklama ile taarruzu duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün eş zamanlı olarak doğuda çeşitli yönlerde bir saldırı başlattı."

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