Rusya - Ukrayna savaşının uzamasını Batı niye istiyor? Ardan Zentürk açıkladı

ABD ve İngiltere'nin neden daha uzun bir savaş süreci peşinde koştuğu sorusuna cevap arayan Zentürk şu değerlendirmeyi yaptı:

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ittifakının sergilemekte olduğu Ukrayna politikasına baktıkça acaba bunlar bir iki yıl daha mı bu savaşı uzatmaya çalışıyorlar veya artık Ruslar “Yeter artık elimizde para da kalmadı pul da kalmadı roket de kalmadı” diyene kadar mı bu savaşı sürdürmek istiyorlar onu merak etmeye başladım. Çünkü uygulamalar ve hedeflerle yapılan açıklamalar arasında ciddi farklılıklar var.

Hedef ne; Hedef Ukrayna'nın Rusya'ya karşı cephede büyük bir üstünlük sağlaması.

Sonuçta Rus Lider Putin'in, “Arkadaşlar ben bir hata ettim. Kusura bakmayın bu hatayı telafi edelim. Gelin müzakere masasına oturalım, ne istiyorsanız ben onu vereyim ve ortadan kaybolayım” demesi değil mi?

Yani batının bize verdiği cümle bu. Batı bunu İstiyor.

Şimdi Ukrayna lideri Zelenski son derece haklı olarak diyor ki; “Arkadaş, bana atak veriyorsunuz… Uzun menzilli füzeler veriyorsunuz… Teşekkür ederim İngiltere, Fransa, Amerika… Sizlere çok teşekkür ederim, vermezseniz işim kötü. Tamam ama bunun üzerine bir de yaptırım koyuyorsunuz diyorsunuz ki; bu füzeleri sakın ola ki Rusya toprağına atmayacaksın. Peki ben ne zaman kazanacağım bu savaşı?..”

Adamın mantığı doğru…

Sonuç itibariyle diyor ki; “Rusya bana yürüyerek saldırıyor, yürüyerek…

Yani zırhlı bile kullanmıyor, sınırı adamlar yürüyerek geçtiler. Niye?.. Çünkü ben onları kendi topraklarında vuramıyorum… Bana saldıracak adamlara vurmam lazım.”

Yani, “sana çok yaklaşırlarsa vurabilirsin”e getirdiler ama

Rusya derinliği olan bir devlet, İsrail değil ki şu kadarcık bir şey olsun. Derinliği var, o derinlikte hazırlık yapıyor. Mesela 400 km derinlikte 4 tane hava üssü var, kalkıyor geliyor

Vuruyor. Veyahut 300 km derinlikte kara üssü var, tugaylar orada toplanıyor zırhlı araçlar intikal ediyor. O arada bunlara müdahale olmadığı için Ukrayna göz göre göre kendisiyle

savaşacak on binlerce askerin sevkini seyrediyor. Orada kendi toprakları içinde onları yok etmeye çalışıyor. Bu saçmalık…

Bütün savaşlar müzakere masasında biter de 10 yıl mı sürecek bu savaş?

Ukrayna'nın ünlü askeri istihbarat başkanı Kiril Budanov diyor ki; “Savaşın dönüm noktası henüz gelmedi ama bu haliyle devam edemez kaynaklar sonsuz değildir.

Rusların önümüzdeki 2 ay içinde büyük bir güvenlik yapılanmasına gideceklerini biliyoruz. Bekleyeceğiz, göreceğiz ve ona göre davranacağız”

Demek ki Rusya “bu savaş böyle kazanılmayacak” bunu aldı olmasını bekliyor. Belki o olduğu an Amerika Zelenskiy’e, “sana verdiğin füzeleri niye kullanmıyorsun hala?” diyecek.

Bilemiyorum ama sonuçta böyle bir kritik noktaya doğru gidiyoruz.

Ukrayna zorlanacak. Rusya'yı çok hızlı yenmesi veyahut Rusya'nın çok hızlı bir şekilde barış masasına dönmesini bekleyecek