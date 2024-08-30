Rusya, Ukrayna’da fabrikayı vurdu: 2 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rusya, Ukrayna’da fabrikayı vurdu: 2 ölü

Rusya'nın Ukrayna'da bir fabrikaya yönelik düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Rus güçlerinin Ukrayna’nın kuzeyindeki Sumi kentinde bir fabrikaya düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar yoğunlaşarak devam ediyor. Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna’nın kuzeyindeki Sumi kentinde bulunan bir fabrikayı hedef aldı.

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Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Yetkililer saldırının ardından çıkan yangının hava kirliliğine yol açması nedeniyle bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları ve pencereleri kapatmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca Rusya'ya ait 18 insansız hava aracından 12’sinin düşürüldüğü bildirildi. Ukrayna topraklarına ise 4 insansız hava aracının düştüğü aktarıldı. Rusya’nın saldırısı sırasında İskender-M füzesi de kullandığı aktarıldı.

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