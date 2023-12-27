Rusya Ukrayna'da tren istasyonunu vurdu. 1 kişi öldü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Rusya Ukrayna'da tren istasyonunu vurdu. 1 kişi öldü
Rusya Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. Herson'da tren istasyonunu vuran Rus ordusu, 1 kişiyi öldürdü.

Ukrayna hükümeti yaptığı açıklamada, güney kenti olan Herson’un Rus birlikleri tarafından vurulduğunu bildirdi. Saldırıda 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Igor Klymenko, yaptığı açıklamada, Salı akşamı yaklaşık 140 sivilin şehir dışına çıkmak için tren istasyonunda beklediği sırada büyük bir patlamayla vurulduğunu açıkladı.

Ölen şahsın polis memuru olduğu belirtilirken, iki polis memuru ve iki de sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırı sırasında çok sayıda insanın istasyonda olmasına rağmen büyük kayıpların verilmemesi ise olayın sevindirici tek yanı olarak görüldü.

Ukraynalı demiryolu şirketi Ukrzalisnytsya'ya göre istasyon ve tahliye treni büyük hasar görürken rayların kullanılabilir olduğu açıklandı.

Herson, Dinyeper Nehri üzerinde yer alıyor ve aylar süren Rus işgalinin ardından şehrin Kasım 2022'de Ukrayna birlikleri tarafından yeniden ele geçirilmesinden bu yana sık sık Rus saldırılarının hedefi oluyor.

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