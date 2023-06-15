Rusya Ukrayna'dan ilhak ettiği 4 bölgede seçim düzenleyecek

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Ukrayna'dan ilhak edilen Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 10 Eylül’de seçim yapmayı planladıklarını söyledi.

Rusya Ukrayna'dan ilhak ettiği 4 bölgede seçim düzenleyecek

Rusya Merkez Seçim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde halkın sandığa gitmesi için resmi adımları attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin geçtiğimiz günlerde "Yeni bölgelerde seçim yapılmasına" dair imzaladığı kararnamenin ardından harekete geçen Rusya Merkez Seçim Kurulu, seçim güvenliği için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile görüşmeler yaptı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova bu görüşmelerin ardından bölgede seçimlerin düzenlenebileceği kanaatine vardıklarını söyleyerek, “14 Haziran'da Rusya Savunma Bakanlığı ve FSB ile istişarelerde bulunduk. Bu kurumlardan 4 yeni bölgede seçimlerin gerçekleşebileceğine dair görüş aldık. Rusya Savunma Bakanlığı seçimlerin koşulları ve yapılması gerekenlerle ilgili bize tavsiye yazısı gönderdi" dedi.

4 BÖLGEDE İLK SEÇİM

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova ayrıca bu sonuçlara göre 10 Eylül’de Ukrayna'dan ilhak edilen 4 bölgede seçimler yapılacağını ekledi. Bu kararın ardından Ukrayna'dan ilhak edilen 4 yeni bölgede ilk kez seçimler düzenlenecek. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'na göre Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde bölge valileri seçilecek. Ayrıca 4 bölgede toplam 20 milletvekili seçimi için halk sandığa gidecek.

Rus ordusunun saldırılarının ardından büyük bölümü Rusların kontrolüne geçen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya Bölgeleri'nin, Rusya topraklarına katılmasına yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Eylül ayında kararname imzalamıştı.

(AA)

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