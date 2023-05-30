Rusya: Ukrayna'ya teçhizat ve silah sevkiyatı artıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Ukrayna'ya teçhizat ve silah sevkiyatı artıyor. Bu sevkiyatların hacmini ve yollarını takip ediyoruz, tespit edildiğinde vuruyoruz." dedi.

Rusya: Ukrayna'ya teçhizat ve silah sevkiyatı artıyor

Askeri yetkililerle yaptığı toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklama yapan Şoygu, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'da saldırıları sürdürdüğünü aktardı.

"Sadece son 1 ayda düşman 16 binden fazla asker, 16 uçak, 5 helikopter, 466 insansız hava aracı, 400'ü aşkın tank ve zırhlı araç ile 238 obüs ve havan topunu kaybetti." diyen Bakan Şoygu, ayrıca 196 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi, 16 HARM füzesi ve 29 Storm Shadow uzun menzilli seyir füzesinin engellendiği ve imha edildiğini açıkladı.

Şoygu, şunları kaydetti:

"Batılı ülkeler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ciddi kayıplarına rağmen Kiev rejiminden büyük çaplı saldırılara geçmesini talep etmeye devam ediyor. Ukrayna'ya teçhizat ve silah sevkiyatı artıyor. Bu sevkiyatların hacmini ve yollarını takip ediyoruz, tespit edildiğinde vuruyoruz. Son günlerde Hmelnitski, Ternopil ve Mıkolayiv'de Batı'dan gelen büyük silah depoları imha edildi ve Kiev'de Amerikan Patriot hava savunma sistemi vuruldu. Ukrayna'ya sağlanan askeri destek çatışmaları uzatıyor, ancak bu özel askeri operasyonun sonucunu etkileyemez."

Ukrayna yönetiminin eylemlerini değerlendiren Şoygu, "Kiev yönetimi, NATO silahını kullanarak sosyal tesislere saldırmaya, sivil Rus vatandaşlarına yönelik terör saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri buna sert tepki veriyor." değerlendirmesini yaptı.

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İHA SALDIRISI

Sergey Şoygu, geçen hafta Rusya'nın Belgorod bölgesine sızan Ukrayna sabotaj grubuna karşı operasyon düzenlendiğini hatırlatarak, "Kiev rejimi bu sabah Moskova bölgesindeki sivil altyapıya yönelik terör eylemi gerçekleştirdi. Bu saldırıda uçak tipi 8 İHA kullanıldı. Tüm bunlar vuruldu." diye konuştu.

62 Rus savaş gemisinin inşası ve yenilenmesi çalışmalarının sürdüğünü aktaran Şoygu, "Nükleer silah taşıyan Amiral Nahimov kruvazörünün yenilenme süreci de devam ediyor. Bu geminin yenilenmesi, hipersonik Tsirkon füzesi dahil yüksek hassasiyetli uzun menzilli silah ve modern ekipmanla donatılması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Şoygu, bu gemideki denemelerin yıl sonuna kadar, yenileme çalışmalarının da 2024'e kadar tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

(Kaynak: AA)

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