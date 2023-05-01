Rusya Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 5’i çocuk 34 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde bir yerleşim yerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 34 kişi yaralandı.

Rusya Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 5’i çocuk 34 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlohrad kentinde sivil yerleşim yerinin Rus füzesinin hedefi olduğunu duyurdu. Gerashchenko, 34 kişinin yaralandığını, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu belirtti.

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18 FÜZEDEN 15’İ İMHA EDİLDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna genelinde hava savunma sistemlerinin 18 füzeden 15’ini havada imha ettiğini duyurdu. Son bir hafta içinde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze ve roket saldırıları artış gösterdi.

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UMAN’DA 23 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Rusya’nın Ukrayna’nın Uman kentinde düzenlediği roket saldırısında 23 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, “Saldırı sonrası çok katlı binanın bir bölümü yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları bir günden fazla sürdü ve tamamlandı. Ne yazık ki 6’sı çocuk, 23 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi kurtarıldı ve 19 kişi de yaralı” açıklamasını yapmıştı.

(Kaynak: DHA)

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