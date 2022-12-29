2023'de biz gidecektik ama… Rusya ve Çin Ay’da istasyon kuruyor

Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rusya ve Çin hükümetleri arasında 25 Kasım’da Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu ve Çin hükümetleri arasında, Dünya'nın doğal uydusunun araştırılmasında ciddi bir adım olan Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun oluşturulmasında iş birliğine ilişkin anlaşma imzalandı” denildi.

TÜRK ASTRONOTUN UZAY YOLCULUĞU 2023'TE YAPILACAK

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım “Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzayda varlık göstereceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Aracımızın Ay'a ulaşması demek Türkiye'nin Ay'a ulaşabilen 5-6 ülkeden biri olması demektir ki bu müthiş bir hamle. İşin teknik yönü yanında hukuki boyutu da var. Yani biz Ay'a bir araç ulaştırmış olmakla oradaki haklarımızı da bir yerde garanti altına almış oluyoruz. Bundan sonra ülkemizin, devletimizin ve milletimizin uzayda ve gök cisimlerinde hakları var. Bunları da garanti altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ay programını 2023 sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı