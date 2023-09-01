Rusya ve İran Nobel Ödülleri'ne davet edildi

Rusya, Belarus ve İran'ın 10 Aralık'ta yapılacak Nobel Ödülleri Töreni'ne davet edildiği bildirildi, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson kararı "şaşkınlıkla" karşıladığını belirtti.

KAYNAK: AA
Rusya ve İran Nobel Ödülleri'ne davet edildi

BBC'nin haberine göre Nobel Vakfı, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek ödül törenine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, geçen yıl çağrılmayan Rusya, Belarus ve İran'ın yanı sıra aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson, bu yılki ödül törenine davet edildi.

Öte yandan, Akesson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "törene katılamayacak kadar meşgul olduğunu" ifade etti.

Nobel Vakfı Direktörü Vidar Helgesen, bu kararın "dünyanın giderek daha fazla kutuplaşmasından ve farklı görüşlere sahip kişiler arasındaki diyaloğun azalmasından" dolayı alındığını belirtti.

Helgesen, "Bu eğilime karşı koymak amacıyla, Nobel Ödülü ile özgür bilim, özgür kültür, barışçıl ve özgür toplumların önemini kutlamak ve anlamak için davet edilen ülkeleri genişletiyoruz." ifadesini kullandı.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre Başbakan Kristersson, konuya ilişkin, "Nobel Vakfı, kimi davet edeceğine doğal olarak kendisi karar veriyor ancak ben de pek çok kişi gibi Rusya'nın davet edilmesini büyük şaşkınlıkla karşıladım. Bu davetin İsveç'te ve Ukrayna'da pek çok insanı üzdüğünü anlıyorum." yorumunda bulundu.

İsveç Liberal Parti AP Milletvekili Karin Karlsbro, Nobel Vakfını, "Ukrayna'daki kültür merkezlerinin üzerine füzeler düşerken ve çocuklar ölürken Rusya'yı göz alıcı bir partiye davet etmeye yeşil ışık yakarak tehlikeli bir emsal oluşturmakla" suçladı.

Rusya ve Belarus, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali", İran ise "ülkedeki insan hakları ihlallerine yönelik eleştiriler" gerekçesiyle geçen yılki ödül törenine davet edilmemişti.

Ülkedeki siyasi parti liderlerinin davet edildiği ödül törenine aşırı sağcı SD'nin lideri Akesson, bu yıla kadar çağrılmamıştı.

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