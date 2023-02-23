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Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açıldı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan ve patlama sonucu hasar gören Kerç Köprüsü'nün tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:02
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Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açıldı

Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açıldı
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Rusya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Kerç Köprüsü'nün tamiratı için Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin'in başkanlığında kurulan komisyonun çalışmasına ilişkin bilgi verildi.

Komisyonun köprüdeki hasarın büyüklüğüne ve zorlu hava koşullarına rağmen işi planlanandan 39 gün önce tamamlamayı başardığı belirtilen açıklamada, Husnullin'in köprünün tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açılması için düzenlenen törene video konferans aracılıyla katıldığı ifade edildi.

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim 2022'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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