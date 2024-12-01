Rusya ve Suriye'ye ait savaş uçakları Halep'te bir hastaneyi bombaladı

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı geniş çaplı bir operasyon yapmıştı. Halep ve İdlib'in ardından kuzeydeki Hama kent merkezine ulaşan muhalifler ilerleyişlerini sürdürürken bugün dikkat çeken bir karşı taarruz oldu.

Rejime destek veren Rusya'ya ait savaş uçakları muhalif güçlerin ele geçirdiği Halep Üniversitesi Hastanesi'ne bombaladı. SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandığı aktarıldı.

27 Kasım'da, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma olmuştu. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru ilerleyişini sürdüren rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi kontrolünü almıştı. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

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