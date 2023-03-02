2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Yeni START ile ilgili ABD heyetiyle Cenevre'de görüştü

Rusya, Yeni START ile ilgili ABD heyetiyle Cenevre'de görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START) konusunda Cenevre'de ABD heyetiyle görüştüğünü bildirdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:22
Takip Et

Rusya, Yeni START ile ilgili ABD heyetiyle Cenevre'de görüştü

Rusya, Yeni START ile ilgili ABD heyetiyle Cenevre'de görüştü
+
Aa
-

TASS haber ajansına göre, Ryabkov, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD heyetiyle görüşme yaptığını kaydetti.

Profesyonel bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Ryabkov, "Doğal olarak Yeni START ve etrafındaki gelişmelere odaklanıldı." ifadesini kullandı.

Ryabkov, İngiltere ve Fransa temsilcileriyle görüşme planlanmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan Yeni START'a katılımını askıya aldıklarını bildirmiş, ardından bu anlaşmayı askıya alan yasayı imzalamıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
3
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
4
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
5
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
6
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
7
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿Promes mahkemeye katılmıyor. Oyuncunun avukatı açıkladı
﻿Promes mahkemeye katılmıyor. Oyuncunun avukatı açıkladı
﻿Promes mahkemeye katılmıyor. Oyuncunun avukatı açıkladı
﻿Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿Nijerya'da şiddet olayları: 10 güvenlik görevlisi öldürüldü
﻿Nijerya'da şiddet olayları: 10 güvenlik görevlisi öldürüldü
﻿Nijerya'da şiddet olayları: 10 güvenlik görevlisi öldürüldü
﻿Elazığ'da kamyonet kasasında 40 göçmen yakalandı
﻿Elazığ'da kamyonet kasasında 40 göçmen yakalandı
﻿Elazığ'da kamyonet kasasında 40 göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.