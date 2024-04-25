Rusya yine Harkiv'i vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya yine Harkiv'i vurdu
Yerel yetkililerin bildirdiğine göre, Rus güçlerinin Harkiv Oblastı'na bağlı Balakliia şehrine gerçekleştirdiği saldırıda en az yedi kişiyi yaraladı.

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda bulunan Harkiv Oblastı'na bağlı yerleşim yerleri, cephe hattına ve Rusya sınırına yakın olmaları nedeniyle her gün Rus saldırılarına maruz kalıyor.

Harkiv Oblastı Valisi Oleh Siniehubov az önce yaptığı açıklamada Rusya'nın tren istasyonu yakınındaki bölgeyi vurduğunu açıkladı.

Siniehubov yerel saatle 17:20'da gerçekleşen saldırıda en az yedi kişinin yaralandığını bildirdi. Vali, acil servislerin bölgede çalıştığını da sözlerine ekledi.

Rusya son dönemde Harkiv ve Harkiv Oblastı'na yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak enerji altyapısını yok etmek ve sivilleri öldürmek için füzele ve insansız hava araçları kullandı.

Mart ayı sonunda Rusya, Harkiv'deki tüm elektrik trafolarını tahrip ederek Ukrayna'nın ikinci büyük şehrini istikrarlı bir güç kaynağından yoksun bıraktı.

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