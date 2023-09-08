Rusya'da 2,3 trilyon rublelik dev bütçe açığı

Rusya’nın bütçesi bu yılın ilk 8 ayında 2,3 trilyon ruble yani 23,5 milyar dolar açık verdi.

KAYNAK: AA
Rusya'da 2,3 trilyon rublelik dev bütçe açığı

Rusya Maliye Bakanlığınca yayınlanan verilere göre, ülkenin bütçe gelirleri bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 17 trilyon rubleye geriledi.

Söz konusu dönemde, bütçe giderleri ise yüzde 12 artarak 19,3 trilyon rubleye çıkarken, bütçe 2,3 trilyon ruble açık verdi.

Ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri, bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 azalarak 4,8 trilyon rubleye gerilerken, petrol ve doğal gaz dışı gelirleri yüzde 24,2 artarak 12,1 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bugün yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin zorlu şartlara uyum sağlamaya başladığını ve bütçenin ağustosta 230 milyar ruble fazla verdiğini söyledi.

Rusya Maliye Bakanlığı tahminlerine göre, ülkenin yıl sonu itibarıyla 2,9 trilyon ruble bütçe açığı vermesi bekleniyor.

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