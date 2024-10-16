Rusya'da 6. İslami Ekonomi Forumu'nda "İslami bankacılık" ele alındı

Rusya'da, ülkede deneme süreci devam eden "katılım bankacılığı" sistemi müzakere edildi.

Başkent Moskova'da bir otelde Sberbank ve Uluslararası İslam İş Asamblesi (MAİB) ortaklığıyla 6. Rusya İslami Ekonomi Forumu düzenlendi.

Foruma Sberbank Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Ruslan Edelgeriyev, Global Islamic Financial Services Genel Müdürü İsmail Desan, MAİB Başkanı Marat Kabayev, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşen Abbasov ve uzmanlar katıldı.

Forum çerçevesinde, Rusya'da piyasanın aktif katılımcıları haline gelmeye başlayan İslami bankacılık diğer adıyla katılım bankacılığı ve ürünleri, finans kuruluşları, leasing şirketleri ve diğer kuruluşlar hakkında gelişmeler ile bu finans kuruluşlarının ürünlerine yönelik ilgi ele alındı.

Katılım bankacılığıyla ilgili deneme süreci hususunda geçen yıl çıkarılan yasayla ilgili olarak durumun da görüşüldüğü forumda, müşterilerin beklentileri ve güvenine yönelik konular müzakere edildi.

Sberbank Kıdemli Başkan Yardımcısı Ganeev, Rusya'da katılım bankacılığı konusunda gelişmeler yaşandığını belirtti.

Bu alanda potansiyel bir enerjinin biriktiğini dile getiren Ganeev, ülkede deneme sürecinde olan katılım bankacılığını kullanan müşteri sayısının arttığına işaret etti.

Ganeev, "Stratejik pazarlama ile perakende ve kurumsal merkezlerimiz tarafından belirlenen müşteri tabanımız 5 milyonun üzerinde. Ancak bunlar en azından bankaya gelenlerin sayısı." dedi.

Ayrıca Ganeev, katılım bankacılığı müşteri potansiyelinin 20 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan ve Başkurdistan bölgelerinde yasal deneme süreci başlayan katılım bankacılığının bölgesel erişilebilirliğinin daha fazla olması taraftarı olduklarının altını çizen Ganeev, uygulamanın dört bölgeyle sınırlı kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Gelecek yıl Moskova'da da katılım bankası şubesi açacakları bilgisini veren Ganeev, "Katılım bankacılığı ürünleri halihazırda ülke çapındaki 1323 Sberbank ofisinde mevcut." ifadesini kullandı.