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Rus askeri üssüne saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Saratov kentindeki Engels Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirilen İHA saldırısında 3 askeri personelin öldüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:10
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Rusya'da askeri üsse İHA saldırısı: 3 ölü

Rus askeri üssüne saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın Rusya'nın Saratov kentindeki Engels Askeri Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtildi. Saldırı nedeniyle bölgede sirenler çalarken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, alçak irtifada uçan İHA'nın yerel saatiyle 01.35'te hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edildi. İHA parçalarının üsse düşmesi sonucu 3 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna tarafından ise saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Aralık’ta iki farklı hava üssüne yapılan İHA saldırılarında, 3 askerin öldüğünü, 2 uçakta hasar meydana geldiğini duyurmuştu.
Rusya, Engels Askeri Hava Üssü'nü Ukrayna’nın çeşitli noktalarına uzun menzilli füze fırlatmak için kullanıyor. (İHA)

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