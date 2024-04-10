Rusya'da bir şahıs Amerikan ajanlığı iddiasıyla gözaltına alındı

Kaynak: Nexta
Rusya'da bir şahıs Amerikan ajanlığı iddiasıyla gözaltına alındı
Rus güvenlik güçleri ordunun silah sevkiyatına dair bilgi sızdırdığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.

Rus istihbarat güçleri tarafından dört gündür takip altında olduğu öğrenilen bir şahıs öğle saatlerinde Dzerzhinsk'de gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındı. Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada gözaltı sırasında şüphelinin üstünden kendi el yazısıyla yazılmış şifreli notlar, bir kağıt parçası üzerinde yazılmış Amerikan marşı bir de ABD bayrağı bulduğu aktarıldı.

Hakkında "Devlete ihanet" maddesi kapsamında ceza davası açıldığı öğrenilen şüphelinin "ideolojik nedenlerle Rusya Federasyonu'nun güvenliğine karşı faaliyet gösteren örgütlerle" temas kurduğunu iddia ediyor.

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