Rusya'da saldırı alarmı. Putin bütün programını iptal etti

Rusya’da Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki bir köyde Ukraynalı bir grubunun silahlı saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun insansız hava aracıyla Rusya-Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırısında bir evde yangın çıktığını belirtti. Ayrıca Ukrayna topraklarından bir sabotaj keşif grubunun bölgedeki Lyubeçane köyüne sızdığı bilgisini paylaşan Bogomaz, bu grubun hareket halindeki bir otomobile ateş açtığını duyurdu.

Bogomaz, “Ateş sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabotaj grubunun ortadan kaldırılması için gerekli eylemlerde bulunuyor” ifadesini kullandı.

‘MARKETTEKİLERİ REHİN ALDILAR’

Rus basınında yer alan haberlere göre de söz konusu sabotaj grubu, Lyubeçane köyündeki bir markette yaklaşık 6 kişiyi rehin aldı. Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisine (Rosgvardiya) bağlı askerler ve sabotaj grubu arasında çatışmalar yaşanıyor. Diğer yandan, Byransk bölgesindeki Lomakovka köyüne de havan toplarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda, ölen ve yaralıların olmadığı, 2 evin hasar gördüğü aktarıldı.

Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sınırdan bölgedeki Tetkino köyüne yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.

Starovoyt saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi.

PUTİN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının ardından oluşan durum nedeniyle Stavropol bölgesine ziyaretini iptal ettiğini, konuyla ilgili Rus güvenlik güçlerinden düzenli bilgi aldığını söyledi.

Putin de yaptığı açıklamada, olayları “terör saldırısı” diyerek “Sivilleri hedef almaya başladılar ama başarılı olamayacaklar, onları yeneceğiz” dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi de (FSB), Bryansk bölgesinde sınırı ihlal eden Ukraynalı silahlı grubunu etkisiz hale getirmek için önlemler alındığını duyurdu.

UKRAYNA REDDETTİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, Rusya'nın Ukraynalı grupların saldırılar düzenlediği iddiasını “klasik bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

Podolyak, “Rusya'daki Ukraynalı ‘sabotaj grupları’ hikayesi klasik bir provokasyondur. Tamamen bilinçli. Rusya, bir yıllık savaşta başka bir ülkeye saldırıyı ve artan yoksulluğu bir şekilde haklı çıkarmak için kendi halkını korkutmak istiyor. Bu arada Rusya'da partizan hareketi güçleniyor ve daha saldırgan hale geliyor. Kendi partizanlarınızdan korkunuz” ifadelerini kullandı. (AA/Reuters)