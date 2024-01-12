Rusya'da çekilmiş bu fotoğraf ünlü bir Türk'e ait, tanıdınız mı? Yok, Lenin değil

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Rusya'da çekilmiş bu fotoğraf ünlü bir Türk'e ait, tanıdınız mı? Yok, Lenin değil
Sosyal medyada gündem olan bu fotoğrafa bakanlar fotoğrafta yer alan kişinin Lenin olduğunu sandı. Bu benzerlik kafalarda soru işareti oluştururken fotoğraftaki kişinin aslında ünlü bir Türk olduğu öğrenilince kullanıcılar kısa zamanlık bir şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medyada tarihi fotoğrafları paylaşan bir sayfanın gönderisi sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafa bakan kişiler bu kişiyi ilk bakışta Lenin’e benzetti. Fakat bu kişinin Lenin ile alakası olmadığı, fotoğraftaki kişinin ünlü bir Türk olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraftaki kişi her ne kadar Lenin’e benzese de aslında o kişi birinci dünya savaşından sonra yurdu terk eden Enver Paşa’nın ta kendisi.

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Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına girmesinde ön ayak olan Enver Paşa, savaştaki yenilginin üzerine yurdu terk eden Enver Paşa Rusya’ya gider.

Rusya’da 1922 yılında çıkan çatışma sırasında Bolşevikler tarafından vurulan Enver Paşa, burada hayatını kaybetmiştir.

1870 yılında doğan Vladimir Lenin ise Marksist-Leninist ideolojisinin fikirsel önderi olmak beraber Sovyetler Birliği’nin de kurucusudur.

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KAFALARI KARIŞTIRAN FOTOĞRAF İSE ŞU ŞEKİLDE:

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