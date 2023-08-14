Rusya’da eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; kazada uçağın mürettebatından bir kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını duyurdu.

L-39 tipi uçak inişe geçerken düştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, L-39 tipi eğitim uçağının, Krasnodar bölgesindeki bir askeri havaalanına inişe geçtiği sırada düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçağın mürettebatından bir kişinin olay yerinde öldüğü, diğer kişinin ise sağ kurtarıldığı bilgisine yer verildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Açıklamada, kazanın nedeninin belirlenmesi için bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca, kazanın meydana geldiği bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.