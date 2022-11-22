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Endoskopiye alınan hastanın midesinden 1,5 metrelik canlı çıktı

Anestezi uzmanı Dr. Hakan Akelma’nın Twitter’dan paylaştığı videoda ameliyatı yapan sağlıkçının canlıyı çıkardıktan sonra çığlık attığı ve dehşete düştüğü görüntüler dikkat çekti.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:17
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Rusya’da endoskopiye alınan hastanın midesinden 1,5 metrelik canlı çıktı

Endoskopiye alınan hastanın midesinden 1,5 metrelik canlı çıktı
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Anestezi uzmanı Dr. Hakan Akelma’nın Twitter’dan paylaştığı video izleyenlerin kanını dondurdu.

Rusya’da kadının ameliyatla kurtarıldığı bildirildi. Rusya’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan’ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olayı Anestezi uzmanı Dr. Hakan Akelma sosyal medya hesabından paylaştı.

Akelma, sosyal medyadan paylaştığı video dikkat çekti. Videoda ameliyatla çocuğun ağzından çıkarılan canlı görüldü.

Paylaşılan videoda endoskopi ile ağzından yapılan ameliyatta canlının çıkarıldığı görülüyor. Ameliyatı yapan sağlıkçının ise çıkardıktan sonra çığlık attığı ve dehşete düştüğü görüldü.

Anestezi uzmanı Dr. Hakan Akelma, paylaştığı videoya şu notu düştü:

“Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil. Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın.”

GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİN İÇİNİ ÜRPERTTİ

Rusya’da yaşanan ilginç olayın ardından ameliyat sırasında çekilen görüntüler basına servis edildi. Uyutulan kadının boğazından kuyruk kısmından tutularak çekildiği görülürken, görüntüler ülkede bir anda en çok izlenen görüntü oldu. Hastaneden yapılan açıklamada canlının yılan olduğu ve canlı olarak çıkarıldığı, kadına ise zarar vermediği belirtildi.

Hastanenin iddiasına göre yılanın zehirli bir yılan olmaması nedeniyle kadının kurtulduğu, şu an için hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

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