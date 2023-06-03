Rusya'da hızla gelen kamyon karşı şeride girdi: 12 yaralı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun karşı şeride girerek araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Rusya'da hızla gelen kamyon karşı şeride girdi: 12 yaralı

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Sofiyskaya Caddesi üzerinde sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, ters şeride girdi.

Kamyonun seyir halindeki araçlara çarpmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 aracın karıştığı feci kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığı, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı duyuruldu.

Araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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