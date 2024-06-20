Rusya’da iki petrol rafinerisine dron saldırısı

Ukrayna kaynaklı dron saldırıları, Rusya'daki petrol tesislerini hedef almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rostov kentindeki bir petrol tesisinin vurulmasının ardından, bugün iki rafineri daha hedef seçildi.

Başkent Moskova'nın güneydoğusundaki Tambov kentindeki bir rafineri, gece saatlerinde saldırının hedefi oldu ve patlamanın ardından yangın çıktı. Tambov Valisi Maxim Yegorov, yazılı açıklamasında, saldırının hemen ardından itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve yangın sırasında can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sabah saatlerinde ise Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde bulunan Adigey Özerk Cumhuriyeti'nde bir rafineri daha hedef alındı. Yangın çıkan rafineriye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Bölge Başkanı Murat Kumpilov, açıklamasında yangının kontrol altına alındığını ve saldırıda can kaybının yaşanmadığını ifade etti.