Rusya'da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada yangın

Kaynak: İHA
Rusya'da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada yangın

Rusya’nın başkenti Moskova’da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada yangın çıktı. Çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Rusya’da 2 katlı bir binada yangın çıktı. Moskova’ya bağlı İstra kasabasında bulunan binada, elektrikli ısıtıcının alev alması nedeniyle çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Yangın, binanın ahşap olması sebebiyle kısa sürede tüm binaya yayıldı ve içeride bulunan 15 kişiden 7’si yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken,
Moskova Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, binanın pansiyon olarak işletildiği belirtildi. Binada duman dedektörlerinin bulunmadığı ve yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadığı belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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