Rusya'da kilise ve sinagoga terör saldırısı. 6 polis öldü 40 kişi rehin alındı

Rusya'nın Dağıstan eyaleti bugün akşam saatlerinde IŞİD tarafından yapılıdığı iddia edilen terör saldırılarıyla sarsıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, bugün TSİ 18.00 sıralarında çok sayıda kimliği belirsiz teröristin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, kilise ve sinagoga saldırdığı aktarıldı.

6 POLİS ÖLDÜ, 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerin Mahaçkale'deki polis noktasına, Derbent'teki kilise ve sinagoga saldırdığı belirtilen açıklamada, 6 polisin öldüğü ve 6 polisin ise yaralandığı kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, 3 teröristinde Rus güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve Derbent'teki sinagogda da yangın çıktığı görülüyor.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisi

BİR KİLİSEDE YAKLAŞIK 40 KİŞİ REHİN TUTULDU

Terör örgütü IŞİD tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 40 kişinin teröristler tarafından bir kilisede esir alındığı iddia edildi.

Saldırının gerçekleştiği bölgede teröristler ile Rus güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiği bildirilirken, sokaklarda ise ağır zırhlı araçların dolaştığı görüldü.



Saldırının, IŞİD sözcüsü tarafından yayınlanan son ses kaydında dünyanın her yerindeki terörstlerden Gazze'nin intikamı için Yahudilere saldırma çağrısı üzerine yapıldığı ve terör örgütü IŞİD'in ilerleyen saatlerde veya günlerde saldırıyı üstleneceği iddia edildi.