Rusya’da kripto para madenciliği yasal hale geldi

Rusya'da kripto para madenciliği kasım ayından itibaren yasal hale geldi.
Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.
Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmiş ancak kripto paralar, Ukrayna savaşı sonrası Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması sebebiyle ülkede giderek yaygınlaşmıştı.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini belirtmişti.