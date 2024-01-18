Rusya'da kriz patlak verdi. Putin özür diledi, devreye Türkiye girdi

Rusya'nın Ukrayna ile savaşının ekonomik etkileriyle ortaya çıkan yumurta krizi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin suçu hükümete atarak özür diledi, ardından Türkiye, Azerbaycan, Belarus'tan yumurta ithalatına başlandı.

Wall Street Journal, Rusya'da yaşanan yumurta krizini analiz ettiği haberinde, ülkede savaştan çok yumurtanın konuşulduğunu, hızla artan fiyatlar sebebiyle, Rus halkının yumurta için uzun kuyruklara girdiğini aktardı.

PUTİN HÜKÜMETİ SUÇLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkede yaşanan yumurta krizinde hükümeti sorumlu tutarak halktan özür dilediğini aktaran gazete, geçen ay, yumurta kralı olarak bilinen bir tavuk çiftliği patronunun, yetkililerin yüksek fiyatlar nedeniyle çiftliğini incelemeye başlamasının ardından suikast girişiminden kurtulduğunu aktardı.

Ekonomim.com.tr'de yer alan habere göre, önceki gün açıklanan verilerde yumurta fiyatlarının Rusya'da aralık ayında yüzde 60 civarında artış gösterdiği görüldü.

RUSYA ÇAREYİ TÜRKİYE'DE BULDU

Rus yetkililerin aktardığına göre, Batı'nın yaptırımları nedeniyle Avrupa'dan gelen çiftlik ekipmanları tedarikinin zorlaşması üzerine kümes hayvancılığı büyük zarar gördü ve ülkede yumurta krizi yaşanmaya başladı. Rusya, yumurta krizini ortadan kaldırmak için Türkiye, Azerbaycan ve Belarus'tan yumurta ithalatını artırma kararı aldı. Bu kapsamda, Rusya'ya Türkiye'den 300 bin yumurta ithal etti

Ayrıca, Sibirya ve işgal altındaki Kırım'daki bazı marketler yumurtaların, tanesi yaklaşık 12 ruble ya da 13 sente satışa çıkardı.