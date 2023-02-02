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Gece bir anda gündüze döndü. Anbean kaydedildi

Rusya’da meteor geceyi aydınlattı. Düşüş anı kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 17:03
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Rusya'da meteor geceyi aydınlattı. Görenler şaştı kaldı

Gece bir anda gündüze döndü. Anbean kaydedildi
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İHA’nın haberine göre, Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Krasnoyarsk kentinde akşam saatlerinde görülen meteor geceyi aydınlattı.

Yoğun parlaklığa sahip meteor, kent sakinlerinin çoğu tarafından görülebildi.

Meteorun düştüğü anlar güvenlik ve araç kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada birçok farklı açılardan videolar geldi.

ABD'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde gökyüzünde beliren ateş topu heyecan yaratmıştı.

Bir evin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir meteorun sabahın erken saatlerinde gökyüzünü aydınlatığı görülüyor.

Meteorun nereye düştüğü ya da düşüp düşmediği konusunda bilgi yok.

 

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