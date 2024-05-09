Rusya’da petrol depolama tesisine İHA saldırısı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Krasnodar bölgesinde yer alan Anapa kentindeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığını açıkladı.

Yangının, saldırı yapan ve düşürüle 6 İHA’nın tesise düşerek hasar vermesi nedeniyle çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olay nedeniyle can kaybı ya da yaralının olmadığı ve alevlere müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

Rusya’da son dönemde Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki petrol tesislerine çok sayıda İHA saldırısı düzenlenirken, bazı tesislerdeki faaliyetler onarım için durdurulmuştu.