Rusya’da petrol depolama tesisine İHA saldırısı

Kaynak: AA
Rusya’da petrol depolama tesisine İHA saldırısı
Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisine İHA’larla yapılan saldırı nedeniyle yangın çıktı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Krasnodar bölgesinde yer alan Anapa kentindeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığını açıkladı.

Yangının, saldırı yapan ve düşürüle 6 İHA’nın tesise düşerek hasar vermesi nedeniyle çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olay nedeniyle can kaybı ya da yaralının olmadığı ve alevlere müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

Rusya’da son dönemde Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki petrol tesislerine çok sayıda İHA saldırısı düzenlenirken, bazı tesislerdeki faaliyetler onarım için durdurulmuştu.

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