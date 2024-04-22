Rusya’da polis aracına silahlı saldırı: 2 ölü

Rusya’ya bağlı Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti’nde, gece devriyesi atan polis ekiplerine saldırı düzenlendi. Polis aracına gerçekleştirilen silahlı saldırıda, Murat Kalakhanov ve Roman Gushchin isimli 2 polis hayatını kaybetti.

Araçta bulunan diğer polis ağır yaralanırken, saldırganın araca ateş açtıktan sonra polislere ait silah ve mermileri çaldığı ardından olay yerinen kaçtığı öğrenildi.



Rusya Soruşturma Komitesi’nin yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı bir kişinin düzenlediği belirtildi. Komite, saldırıyla ilgili Rus Ceza Kanunu’na göre dava açıldığını aktardı ve yürütülen soruşturmada, olayın bir terör saldırısı olabileceği üzerinde durulduğu iletildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırganın yakalanabilmesi için çalışma başlatıldığı ve güvenlik kameraları üzerinden saldırganın belirlenmesi için incelemelerin yapıldığı kaydedildi.