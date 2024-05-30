Rusya'da şirket ve yüksek gelirlilere vergi artışı

Moskova'da yapılan bir toplantıda, Rusya Maliye Bakanlığı'nın vergi kanunlarındaki değişiklik teklifi değerlendirildi. Kabul edilen bu teklife göre, şirketlerin ve yüksek gelirli bireylerin vergi yükümlülükleri yükseltildi. Rusya'da yıllık 2,4 milyon ile 5 milyon ruble arasında gelir elde edenler için gelir vergisi oranı yüzde 13'ten yüzde 15'e çıkarıldı. 5 ile 20 milyon ruble arası kazananlar için vergi oranı %18, 50 milyon ruble üzeri kazananlar için ise yüzde 22 olarak belirlendi.

Kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, yıllık 2,4 milyon ruble altında kazananlar için gelir vergisi oranı yüzde 13 olarak sabit kaldı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yapılan açıklamada bu vergi artışlarının yaklaşık 2 milyon kişiyi etkileyeceğini belirtti.

Hükümet, bu değişikliklerle bütçeye yıllık yaklaşık 2,6 trilyon ruble (yaklaşık 30 milyar dolar) ek gelir sağlamayı amaçlıyor.