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Rusya’da sonra iktidardan ABD ile de nükleer reaktör pazarlığı

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye ile ABD'nin nükleer reaktör alımı için müzakerelere başladığını ifade etti. Türkiye’nin ABD'den 35 adet küçük modüler reaktör satın alabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:11
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Rusya’da sonra iktidardan ABD ile de nükleer reaktör pazarlığı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıkladı

Rusya’da sonra iktidardan ABD ile de nükleer reaktör pazarlığı
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ABD’li finans ajansı Bloomberg, Türkiye’de hükümet ve özel sektörün küçük nükleer reaktörlerin satın alımı için ABD ile görüşmelerde bulunduğunu iddia etti. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Nükleer Enerji Danışmanı Justin Friedman Bloomberg'e yaptığı açıklamada “Kömür yakıtlı termik santrallerin ikamesi olarak nükleere ciddi bir ilgi var” dedi.

"MİLYARLARCA DOLARLIK BİR YATIRIM"

Friedman, Türkiye’nin 2050 yılına kadar nükleerden 20 gigawatt elektrik üretme hedefine atıfta bulunarak, SMR olarak bilinen 35 kadar küçük modüler reaktörün satın alımı için yeterli alan bulunduğunu belirtti.

Friedman, “Şimdi soru, işletmeler arası işbirliğinin kapısını açmak için hükümetler arası birlikte nasıl çalışacağımızdır” dedi.

Enerji Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

ABD’li SMR üreticileri arasında NuScale Power ve Bill Gates destekli TerraPower bulunuyor. SMR’ler geleneksel reaktörlerin ortalama onda biri büyüklüğünde elektrik üretiyor. Bu ölçekte bir alımın milyarlarca dolarlık bir yatırımı gerektirdiği belirtilirken nasıl finanse edileceği ise belirsiz.

RUSYA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ABD ile reaktör görüşmeleri ise Rus kamu nükleer enerji şirketi Rosatom'un Akkuyu nükleer santralini tamamlamak üzere olduğu bir döneme denk geldi. Hükümet Sinop'ta ikinci bir nükleer santral için de Rosatom'la görüşüyor.

Enerji bakanlığına göre Türkiye’de 68 kömürle çalışan elektrik santrali bulunuyor. Bu santraller geçen yıl elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşıladı. Türkiye, 2053 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor.

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N.D
21.12.2022 12:28
Alın alın.ABD ile arayı sıcak tutmakta fayda var.Hatta önden 3-5 milyar dolar da verin,F-35 lerde yaptığınız gibi.Santralleri vermeselerde para problem değil .Giden para olsun..Önemli olan dostluk.  
 
1950
21.12.2022 12:16
Büyük devlet, büyükler ile oynar !!!!  
 
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