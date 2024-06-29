Rusya’da yurt yangını

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Balaşiha şehrinde bulunan 2 katlı bir yurtta yangın çıktığı bildirildi.

Yangının ardından binadan 2'si çocuk 8 kişinin tahliye edildiği, ancak 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Bakanlık, yangının kontrol altına alınması için 63 personel ve 23 ekipmanın seferber edildiğini açıkladı.

Rus medyası yangında yurtta genellikle yabancı göçmen işçilerin kaldığını aktardı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.