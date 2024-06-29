Rusya’da yurt yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rusya’da yurt yangını

Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir yurtta çıkan yangın sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Balaşiha şehrinde bulunan 2 katlı bir yurtta yangın çıktığı bildirildi.

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Yangının ardından binadan 2'si çocuk 8 kişinin tahliye edildiği, ancak 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Bakanlık, yangının kontrol altına alınması için 63 personel ve 23 ekipmanın seferber edildiğini açıkladı.

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Rus medyası yangında yurtta genellikle yabancı göçmen işçilerin kaldığını aktardı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

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