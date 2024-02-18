Rusya'da zehirlenen üç Türk balıkçı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 2023 yılı Aralık ayında Ünye Limanı’ndan ayrılan 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya’nın Soçi açıklarına açıldı.

Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı Eminoğulları 4 balıkçı teknesindeki 5 mürettebat, yem olarak depolanan hamsilerin bulunduğu teknenin ambar kısmında temizlik için çalıştıkları sırada ambardan sızan metan gazından zehirlendi.

3 BALIKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonucu Caner Gürkan (50), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) hayatını kaybetti. 2 balıkçı ise yardımcı bot ile Rusya Soçi limanına sevk edilerek, hastanede tedavi altına alınırken, ölen balıkçıların cenazeleri, Eminoğlulları 4 balıkçı teknesi ve 18 mürettebatı ile birlikte bugün Ünye Limanı’na demirledi.

Ünye Cumhuriyet Savcısı’nın gemide yaptığı incelemeden sonra balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın otopsiden sonra memleketleri Samsun’un Terme ilçesine gönderileceği edinilen bilgiler arasında. Rizeli olan 2 çocuk babası Caner Gürkan’ın ise otopsiden sonra cenazesi için İstanbul’a gönderileceği ve kılınacak cenaze namazından sonra İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken, incelemeler ise sürüyor.