Rus savaş muhabirinin öldüğü bombalı saldırı anı kamerada

İHA'nın haberine göre, Rusya'nın St. Petersburg kentinde geçtiğimiz pazar gecesi bir kafede meydana gelen ve Vladimir Putin yanlısı savaş muhabiri ve askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy'nin ölümüne neden olan bombalı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kafede düzenlenen bir etkinlik sırasında meydana gelen bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, saldırının şüphelisi Darya Trepova adlı şahsın Tatarskiy'e bir heykel hediye ettiği ve Tatarskiy'nin de heykeli incelediği sırada patlamanın meydana geldiği görülüyor.

ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Trepova'nın hala cezaevinde tutulan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) isimli örgütün üyesi olduğu kaydedildi. Rusya'da yabancı ajan olarak kabul edilen FBK'nın üyesi olduğu ortaya çıkan Trepova'nın aynı zamanda Ukrayna istihbaratıyla ilişkisinin olup olmadığı da araştırılıyor.

TREPOVA GÖZALTINDA TUTULUYOR

Yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Tatarskiy'e heykeli hediye eden Darya Trepova ise olayın faili olarak gözaltında tutuluyor. Suçlamaları reddeden Trepova, içine bomba düzeneği yerleştirilen hediyeyi ise Tatarskiy'e kendisinin verdiğini kabul ediyor. Trepova, heykeli kimden veya nereden aldığını da söylemiyor.

Rus basınında yer alan haberlerde saldırının meydana geldiği kafenin eski sahibinin paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin olduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU

St. Petersburg'daki kafede bir kişi, gerçek ismi Maxim Fomin olan Vladlen Tatarskiy'e içine bomba yerleştirilmiş bir heykel hediye etmiş ve patlama meydana gelmişti. Tatarskiy olay yerinde hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı.