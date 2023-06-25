Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili ABD'den çarpıcı iddia

The Washington Post’un haberine göre isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD’li istihbarat yetkilileri, haziran ayının ortasında Prigojin’in (Wagner’in lideri) Rusya Savunma Bakanlığına karşı silahlı eylem planladığına yönelik istihbarat topladıklarını, Beyaz Saray ve ilgili kurumlara “acil” koduyla bilgi geçtiklerini iddia etti.

NÜKLEER KORKU YAŞANDI

Bir istihbarat yetkilisi, Prigojin’in isyanına hazırlıksız yakalanmadıklarını kaydederek, “ABD yönetimine bir şeyler planlandığını söyleyebilecek kadar yeterli işaret vardı yani Beyaz Saray’ın buna hazır olduğunu düşünüyorum.” görüşünü paylaştı.

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iktidarda kalıp kalmayacağına ve herhangi bir istikrarsızlığın Rusya’nın nükleer cephaneliğinin kontrolü için oluşturabileceği sıkıntıya ilişkin “yüksek endişe” duyulduğunu belirterek, “Bu doğrultuda birçok soru mevcuttu.” ifadesini kullandı.

Olası “Rus iç savaşı”ndan kaynaklanabilecek istikrarsızlığın “ana korku” olduğuna dikkati çeken yetkililer, Beyaz Sarayın yanı sıra Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Kongre’deki üst düzey yetkililerin son iki haftada istihbaratla ilgili bilgilendirildiklerini belirtti.

PUTİN WAGNER’İ ELE GEÇİRMEK İSTEDİ

Yetkililer, Prigojin’in isyanının en önemli sebeplerden birinin, 10 Haziran’da Rusya Savunma Bakanlığının savaşan tüm gönüllü grupların hükümetle sözleşme imzalaması gerektiğine dair talimatı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığının talimatında Wagner grubundan ismen bahsedilmese de anlamının açık olduğunu vurgulayan yetkililer, Bakanlığın amacının, “Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatı için gerekli olduğunu kanıtlayan ve dikkate değer taktik zaferlerden bazılarının elde edilmesine yardımcı olan Prigojin’in paralı askerlerinin ele geçirilmesi olduğunu” ileri sürdü.

‘PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ’ İDDİASI

ABD’li istihbarat yetkilileri, Putin’e “Prigojin’in bir şeyler planladığı” konusunda bilgi verildiğine inandıklarını kaydederek, yetkililerden biri “Putin’in kalkışmayla ilgili bilgilendirildiği zaman net olmasa da kesinlikle 24 saatten daha önceydi.” ifadesini kullandı.

Yetkililer, Prigojin’in askeri komutayı devralmak için Moskova’ya yürüyüşünü engellemek amacıyla Putin’in neden harekete geçmediğinin belirsizliğini koruduğuna işaret ederek, “Putin’in eylemsizliğinin, Rus hükümetindeki üst düzey koordinasyon eksikliğini ve iç rekabetleri yansıttığını düşündüklerini” kaydetti.

NEW YORK TİMES: ÇARŞAMBA GÜNÜ YETKİLİLER BİLGİLENDİRİLDİ

New York Times gazetesi de, Rusya’da paralı asker grubu Wagner’in ve lideri Prigojin’in kalkışması hakkında ABD’li yetkililerin bilgilendirildiğini iddia etti. New York Times, Çarşamba günü yetkililerin, Prigojin’in hamle yapmaya hazırlandığı hakkında bilgilendirildiğini yazdı.

Habere göre, Pentagon ilk olarak, bu hamlenin Moskova’nın nükleer silah cephaneliği üzerindeki kontrolünü nasıl etkileyeceği hakkında endişesini bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı, uzun süredir Wagner grubu ile Moskova arasında gerilen ilişkileri takip ediyordu.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), “silahlı isyan” suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyanını “vatana ihanet” olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “Prigojin, Belarus’a gidecek.” ifadesini kullanmıştı.