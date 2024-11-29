Rusya'dan batılı ülkeler için flaş karar

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya'dan batılı ülkeler için flaş karar

Rusya bazı Batılı ülkelere 2014'ten bu yana uyguladığı, gıda sektörüne yönelik yaptırımları 31 Aralık 2026'ya kadar uzattı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin de arasında bulunduğu bazı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara karşılık yürürlüğe koyulan "karşı yaptırımların" 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada yaptırım uygulanan ülkelere Yeni Zelanda'nın da eklendiği bilgisine yer verildi.

Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 2014'ten bu yana ABD, AB ve Batılı bazı ülkelerden belirli gıda ürünlerine yönelik yaptırım uyguluyor.

Söz konusu yaptırımlar doğrultusunda Batılı ülkelerden özellikle bazı et ve süt ürünleri, sebze ve meyvelerin ithalatı durdurulmuştu.

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