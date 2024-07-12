Rusya’dan benzin ihracatına yasaklama

Kaynak: AA
Rusya’dan benzin ihracatına yasaklama

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini duyurdu.

FAS’ın açıklamasına göre, benzin ihracat yasağının, yüksek talep yaşanan zamanlarda iç piyasadaki durumu daha istikrarlı şekle getirdiği aktarıldı.

Yasağın, rafinerilerdeki planlanmış bakım süreçlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarını da azalttığı belirtilen açıklamada, "FAS, 1 Ağustos'tan itibaren benzine yönelik yasağın tekrar yürürlüğe girmesini desteklemektedir." Değerlendirmesine yer verildi.

Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, hemen sonrasında Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere ihracata muafiyet getirmişti.

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