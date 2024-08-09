Rusya’dan Erdoğan Esad görüşmesi için flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında olası bir görüşmenin düzenlenmesi için kapsamlı hazırlıkların gerektiğini belirterek, Moskova'nın bu tür müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, Bogdanov, "Eğer liderler buluşabilirse, bu çok olumlu olurdu; ancak böyle bir görüşme için ciddi bir hazırlığa ihtiyaç var" dedi.

Rusya'nın, Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda İran ve Irak ile de iletişim halinde olduğunu kaydeden Bogdanov, bu ülkelerin de Suriye'deki durumu olumlu etkileyecek normalleşmeye ilgi gösterdiklerini vurguladı. Ayrıca, Rusya'nın olası Erdoğan-Esad görüşmesi için ev sahipliği teklif edip etmediği sorusuna yanıt verirken, bu konuda bir bilgisi olmadığını söyledi. Bogdanov, "Biz, Türkiye ve Suriye arasındaki resmi ilişkilerin iki ülkenin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve egemenliğinin karşılıklı olarak tanınması temelinde normalleşmesinden yanayız" dedi.

NATO DÖNÜŞÜ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz'da Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında, Esad'a "Ülkeye gel ya da üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım" şeklinde bir çağrıda bulunmuş ve Dışişleri Bakanı’nı bu konuda görevlendirdiğini belirtmişti. 15 Temmuz'da Esad, Türkiye ile masaya oturmaya, eğer bu Suriye'nin çıkarlarına uygunsa, hazır olduğunu ifade etti.